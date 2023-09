Hamburgs früherer Erster Bürgermeister Hans-Ulrich Klose mit 86 Jahren gestorben

Der frühere Erste Bürgermeister von Hamburg und langjährige Bundestagsabgeordnete Hans-Ulrich Klose (SPD) ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren, wie der Senat der Hansestadt am Donnerstag mitteilte. In Hamburg, aber auch in der Bundespolitik bekundeten Politiker ihre Anteilnahme. Nach seiner Zeit als Erster Bürgermeister war Klose 30 Jahre Bundestagsabgeordneter und parteiübergreifend anerkannt.