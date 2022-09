Die HBO-Serie "Succession" ist bei den Emmy Awards in Los Angeles als beste Drama-Serie ausgezeichnet worden. Bei der 74. Verleihung der US-Fernsehpreise war die Serie mit 25 Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen.

Der Emmy in der Kategorie Beste Serie/Komödie ging zum zweiten Mal in Folge an "Ted Lasso" von Apple TV+. HBOs Gesellschaftssatire "The White Lotus" bekam den Preis für die beste Miniserie. Beide Serien waren mit jeweils 20 Nominierungen in den Abend gegangen.