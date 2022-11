Heil dankt Union für Unterstützung beim Bürgergeld: "Hartz IV wird Geschichte"

Der Weg für den Beschluss des Bürgergelds ist frei: Nach der Einigung mit der Union im Vermittlungsausschuss können Bundestag und Bundesrat am Freitag die Nachfolgeregelung für Hartz IV beschließen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) dankte am Donnerstag CDU und CSU für ihre Zustimmung. Kritik an dem Kompromiss gab es aber nicht nur aus dem Bundestag.