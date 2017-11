Heizkosten steigen für Verbraucher mit Ölheizung um bis zu zehn Prozent

Verbraucher müssen in diesem Jahr mit teils deutlich höheren Ausgaben beim Heizen rechnen. In Gebäuden mit Erdgas oder Fernwärme-Heizung dürften die Kosten im laufenden Jahr um gut zwei Prozent steigen, wie der "Spiegel" am Mittwoch unter Berufung auf den aktuellen Heizspiegel des Deutschen Mieterbundes berichtete. Die rund sechs Millionen Haushalte mit Ölheizung müssen demnach mit einem Plus von bis zu zehn Prozent rechnen.

Die Energiepreise haben sich im laufenden Jahr ganz unterschiedlich entwickelt. Bei Erdgas und Fernwärme seien die Preise 2017 um 1 bis 1,5 Prozent gesunken, Heizöl verzeichne hingegen einen Anstieg um rund zehn Prozent, heißt es im Heizspiegel. Er wird vom Mieterbund und der gemeinnützigen Beratungsgesellschaft co2 online erstellt.