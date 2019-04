Hennen in Deutschland legen fast jeden Tag ein Ei

Die Hennen in Deutschland haben im vergangenen Jahr fast jeden Tag ein Ei gelegt. Im Schnitt wurden 298 Eier an 365 Tagen gelegt - pro Tag waren es damit 0,82 Stück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch anlässlich der bevorstehenden Osterfeiertage mitteilte. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 12,3 Milliarden Eier für den Verzehr produziert.

Wie die Hennen gehalten wurden, war für die Legemenge nicht relevant. Ein Huhn in Freilandhaltung legte 298 Eier, bei Bodenhaltung waren es 300. Nur Hennen in ökologischer Haltung legten mit 285 Stück im Schnitt weniger Eier als ihre Artgenossinnen aus konventioneller Haltung.

Die meisten Eier kamen aus Niedersachsen (4,8 Milliarden Stück), gefolgt von Nordrhein-Westfalen (1,4 Milliarden) und Bayern (1,1 Milliarden). Am häufigsten wurden Hennen in Bodenhaltung gehalten. Nur in Mecklenburg-Vorpommern stammte jedes zweite Ei aus Freilandhaltung.