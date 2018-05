Herrmann wirft Gegnern von bayerischem Polizeigesetz "Lügenpropaganda" vor

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat mit einem "Lügenpropaganda"-Vorwurf an die vielen Kritiker seines Polizeigesetzes Empörung ausgelöst. SPD, Grüne und FDP warfen Herrmann und der CSU am Freitag einen Verlust des Gespürs für die Sorgen der Bürger vor. Der frühere Bundesinnenminister Gerhard Baum (FDP) kündigte an, gegen das bayerische Gesetz vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen.

In München hatten am Donnerstag laut Polizei 30.000 Menschen gegen das geplante Polizeiaufgabengesetz demonstriert, laut Veranstaltern waren es sogar mehr als 40.000.

Herrmann sagte im Bayerischen Rundfunk zu den noch deutlich größer als erwarteten Protesten: "Ich bin vor allen Dingen überrascht davon, dass die zum Teil auch Lügenpropaganda der letzten Wochen wohl auch manch unbedarfte Menschen in die Irre geführt hat." Änderungen an dem Gesetz erwartet der Landesinnenminister trotz des Drucks der Öffentlichkeit nicht.

Er gehe davon aus, dass wie geplant am Dienstag die letzte Lesung stattfinden werde und der Landtag dann auch mit Mehrheit zustimmen werde, sagte Herrmann. Als Aufgabe der Landesregierung sehe er nun, den Menschen das Gesetz noch viel stärker zu erklären.

SPD-Landeschefin Natascha Kohnen warf Herrmann vor, den Kontakt zu den Menschen und ihren Sorgen völlig verloren zu haben. "Wer über 40.000 Demonstranten, die für ihre Freiheitsrechte auf die Straße gehen, als 'unbedarft' und von 'Lügenpropaganda' in die Irre geführt bezeichnet, der ist in seiner Rolle als Innenminister fehl am Platz."

Die Fraktionschefin der Landtags-Grünen, Katharina Schulze, warf Herrmann vor, sich für "besorgte Bürger von rechts" zunehmend verständnisvoll zu zeigen, für die Sorgen der breiten Mitte der Gesellschaft aber kein Ohr zu haben. "Die CSU kippt bedenklich aus der Waage." Stattdessen solle die Regierungspartei die Bedenken der Bürger ernst nehmen. "Wir wollen in Bayern keine gespaltene Gesellschaft.

Der frühere Bundesinnenminister Baum sagte im Deutschlandfunk, das Gesetz verstoße gegen das Verfassungsrecht. Herrmann dehne mit seinen Plänen die Vorfeldbefugnisse der Polizei aus. "Wir rutschen immer weiter in Überwachung hinein." In anderen Bundesländern gebe es zwar ähnliche Bestrebungen, aber "das bayerische Gesetz ist das schlimmste." Dagegen werde er "selbstverständlich" vor Gericht ziehen.

Auch der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Malchow, lehnte die Gesetzesnovelle ab. Dabei verwies Malchow nach einem Bericht der Zeitung "Die Welt" auf die geplante Möglichkeit, dass Spezialeinheiten der Polizei auch Sprengstoff einsetzen dürften. "Handgranaten oder andere Sprengmittel, die gegen Personen gerichtet werden könnten, lösen das Bild der Bürgerpolizei, so wie wir sie verstehen, auf und ersetzen es durch eine militarisierte Polizei."

Ein Bündnis aus mehr als 80 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Parteien hatte zum Protest gegen das neue Polizeiaufgabengesetz aufgerufen und dabei deutlich mehr Demonstranten mobilisiert als ursprünglich erwartet. Die Demonstration war der Höhepunkt von seit mehreren Wochen landesweit laufenden Protesten.

Die Kritiker machen vor allem geltend, dass der in dem geplanten Gesetz verankerte Begriff der sogenannten drohenden Gefahr der Polizei neue Kompetenzen gebe und theoretisch eine "unendliche Haft" ermögliche. Ein Schüler übergab Herrmann laut der Organisation Campact am Freitag 110.000 Unterschriften aus einer Kampagne gegen das Gesetz.