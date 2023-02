Hessen: Bund muss Verkauf von Flughafen Hahn an russischen Investor verhindern

Die Landesregierung von Hessen fordert von der Bundesregierung, den Verkauf des Flughafens Frankfurt-Hahn an den russischen Investor Viktor Charitonin zu unterbinden. "So jemand darf kein Objekt in Deutschland kaufen", sagte Landesfinanzminister Michael Boddenberg (CDU) am Dienstag dem Hessischen Rundfunk. Er habe den Kanzleramtschef und den Bundeswirtschaftsminister gebeten, "alle möglichen Wege zu prüfen, wie man diesen Verkauf verhindern kann".