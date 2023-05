Hessische Ermittler nehmen Verdächtigen zu mehreren Missbrauchsfällen fest

Einen Tag nach einem öffentlichen Fahndungsaufruf zu einem Mann, der mindestens elf Kinder und Jugendliche schwer sexuell missbraucht haben soll, haben hessische Ermittler einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann wurde in seiner Wohnung in Marburg gefasst, wie das Landeskriminalamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte.