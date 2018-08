Hilfsorganisation sucht dringend nach Hafen für Rettungsschiff "Aquarius"

Die Betreiber des Rettungsschiffs "Aquarius" haben alle europäischen Regierungen aufgerufen, einen sicheren Hafen für die 141 Flüchtlinge an Bord zu finden. Nach Italien habe auch Malta eine Aufnahme abgelehnt, erklärte die Hilfsorganisation SOS Méditerranée am Montag. Das Schiff, das im Juni schon einmal zu einer tagelangen Odyssee gezwungen war, irrt nach zwei Rettungsaktionen am Freitag auf dem Mittelmeer umher. Malta nahm am Montag 114 andere Flüchtlinge auf.

Das Schiff, das von SOS Méditerranée gemeinsam mit Ärzte ohne Grenzen betrieben wird, hatte am Freitag insgesamt 141 Flüchtlinge von Booten vor der libyschen Küste gerettet. Die Hälfte von ihnen sind minderjährig.

Derzeit befinde sich die "Aquarius" zwischen Malta und der italienischen Insel Lampedusa, sagte die Präsidentin von SOS Méditerranée, Sophie Beau, der Nachrichtenagentur AFP. "Wir bitten alle europäischen Länder darum, eine Lösung zu finden", sagte Beau. Sie sollten "Verantwortung übernehmen und einen sicheren Hafen im Mittelmeer finden."

Ein Sprecher der EU-Kommission sagte, Brüssel stehe bereits mit mehreren Mitgliedsländern in Kontakt, "die sich wegen des Vorfalls an uns gewandt haben." Das Ziel sei, eine "schnelle Lösung" für das Schiff zu finden.

Die "Aquarius" hatte ihre Mission im Mittelmeer erst vor anderthalb Wochen wieder aufgenommen. Anfang Juni hatten Malta und Italien das Schiff mit 630 Flüchtlingen an Bord zurückgewiesen. Die Odyssee des Rettungsschiffs endete erst nach einer Woche im spanischen Hafen Valencia. Seit dem 29. Juni befand sich die "Aquarius" zu einem Wartungsstopp im Hafen von Marseille in Südfrankreich.

Die neue populistische Regierung in Italien, früher Hauptankunftsland von Bootsflüchtlingen, will die Zahl der ankommenden Flüchtlinge auf Null senken. Im Juni entschied Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega, dass Schiffe von Hilfsorganisationen mit Flüchtlingen an Bord nicht mehr in italienischen Häfen anlegen dürfen. Auch Malta verweigerte wiederholt die Einfahrt von Schiffen mit geretteten Bootsflüchtlingen.

Malta nahm am Montag nach Angaben der maltesischen Marine 114 Flüchtlinge auf, die von einem eigenen Patrouillenboot aus Seenot gerettet worden waren. Die Flüchtlinge befanden sich demnach 53 Seemeilen vor der Südküste Maltas in einem sinkenden Schlauchboot. Die Rettungsaktion erfolgte demnach in internationalen Gewässern in der maltesischen Such- und Rettungszone.