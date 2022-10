Hintergründe nach Messerangriff von Ludwigshafen mit zwei Toten weiter unklar

Einen Tag nach einem Messerangriff mit zwei Toten in Ludwigshafen sind die Hintergründe und Motive der Tat weiterhin unklar. Gerüchte über einen Beziehungsstreit könnten derzeit nicht mit Sicherheit bestätigt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Ein 25-Jähriger hatte am Dienstag im Stadtteil Oggersheim auf offener Straße einen 20-Jährigen und einen 35-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Beide wurden dadurch tödlich verletzt. Anschließend flüchtete er zu Fuß und griff in einer Drogerie einen 27-Jährigen an. Dieser wurde schwer verletzt.

Die Polizei stellte den 25-Jährigen in dem Geschäft. Dabei schoss ein Beamter auf den Mann, wodurch der Verdächtige schwer verletzt wurde. Er und der 27-Jährige kamen in ein Krankenhaus. Beide mussten notoperiert werden.

Sie befinden sich außer Lebensgefahr, konnten aber noch nicht vernommen werden. Der 25-Jährige wurde festgenommen. Als mutmaßliche Tatwaffe beschlagnahmten die Beamten in der Drogerie ein Küchenmesser.

Die Obduktionen der beiden Todesopfer erfolgten am Mittwoch. Die Rechtsmedizin in Mainz stellte dabei fest, dass der 35-Jährige einem Stich in den Halsbereich erlag. Der 20-Jährige verblutete nach Stichen in den Brustkorb.