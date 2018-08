Historisch schlechte Brutsaison für Seevögel an deutscher Nordseeküste

Vermutlich aufgrund der zuletzt extremen Wetterbedingungen ist die Brutsaison von Seevögeln an der deutschen Nordseeküste so schlecht verlaufen wie lange nicht mehr. Auf der Insel Helgoland hätten etwa Dreizehenmöwen, Trottellummen und Basstölpel ihre Brut in großer Zahl vorzeitig abgebrochen, teilte der Verein Jordsand zum Schutz der Seevögel und der Natur am Dienstag in Ahrensburg mit. Er betreut 20 Schutzgebiete.

Die Zahl der Brutpaare von Dreizehenmöwen in den Helgoländer Klippen etwa habe um 40 Prozent unter der des Vorjahres gelegen, erklärten die Experten. Insgesamt sei in den vergangenen Jahrzehnten noch nie eine so hohe Zahl vorzeitiger Brutabbrüche in den dortigen Vogelkolonien beobachtet worden. Auch Zählungen in anderen vom Verein betreuten Schutzgebieten an der schleswig-holsteinischen Westküste ergaben demnach zum Teil erheblich Bestandseinbußen.

Auf der Hallig Norderoog überlebten viele Küken von Brandseeschwalben den heißen Sommer nicht, ihre Eltern verzichteten außerdem auf die sogenannte Spätbrut. Vermutlich seien die Witterungsextreme der vergangenen Monate für die Situation verantwortlich. Im März habe es eine untypische Kältewelle gegeben, Frühjahr und Sommer seien ungewöhnlich warm und trocken gewesen, erklärten die Ornithologen.

Grund zur Sorge um die Bestände gebe es aber vorerst nicht, betonten sie. Bei Seevögeln komme eine schlechte Brutsaison immer wieder einmal vor. Die Tiere würden mitunter 20 bis 30 Jahre alt und hätten genug Zeit, um für Nachwuchs zu sorgen. Insgesamt betrachten Experten die in Folge des Klimawandels vermehrt auftretenden Extremwetter mit Hitze- oder Kältewellen allerdings "mit Sorge".

bro /cfm