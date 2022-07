Menschen an einem See in London

Hitze zieht in den Osten Deutschlands weiter

Nach dem bislang heißesten Tag des Jahres mit Schwerpunkt im Westen und Süden Deutschlands ist die Hitze langsam in Richtung Osten weitergezogen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte die Rekord-Temperatur des Jahres von 39,5 Grad Celsius dabei am Mittwoch im Nordosten übertroffen worden sein.

Die anhaltende Trockenheit und extreme Hitze führten zu zahlreichen Bränden in mehreren europäischen Ländern. In Deutschland wurden dabei nach offiziellen Angaben mehrere Menschen verletzt. Nahe der griechischen Hauptstadt Athen mussten wegen heftiger Waldbrände mehrere hundert Menschen evakuiert werden. Der seit zwei Tagen nahe Athen wütende Waldbrand konnte von der Feuerwehr jedoch am Mittwoch unter Kontrolle gebracht werden.

In Spanien führte die stärkste jemals im Land gemessene Hitzewelle mittlerweile zu mehr als 500 Hitzetoten. An der französischen Atlantikküste gab es erste Zeichen einer Entspannung, da die beiden seit über einer Woche lodernden Feuer sich in der Nacht zum Mittwoch kaum weiter ausgebreitet hatten.

Im Westen und Südwesten Deutschlands sollte es laut DWD-Vorhersage ab Mittwochnachmittag Gewitter mit "lokalem Unwetterpotenzial" geben. Betroffen davon sei vor allem die Südhälfte Baden-Württembergs. Es könne zu Starkregen, schweren Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern in der Stunde und größeren Hagelschauern kommen.

In der Nacht zu Donnerstag sollten sich die Gewitter laut DWD nach Nordosten ausbreiten. Dort sei mehrstündiger Starkregen möglich. Insgesamt nehmen die Unwetter demnach am Donnerstag ab.

Bei zahlreichen Bränden in ganz Deutschland wurden nach Angaben von Polizei und Feuerwehr mehrere Menschen in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden; Lebensgefahr bestand nicht.

Nahe Alsdorf bei Aachen griff ein Feldbrand am Dienstagabend auf ein Gehöft über. Bei diesem Einsatz wurden sieben Menschen zumeist leicht verletzt, zwei Feuerwehrleute mussten ins Krankenhaus. Im baden-württembergischen Kronau erlitt nach Angaben der dortigen Feuerwehr beim Brand eines Feldes ein Feuerwehrmann eine Rauchvergiftung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Im nordrhein-westfälischen Hennef rückte die Feuerwehr am Dienstagabend zu einem größeren Waldbrand nahe eines Standorts der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg aus, dessen Rauchfahne kilometerweit zu sehen war.