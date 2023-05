Hochrangige Gäste träfen zur Krönung von Charles III. in Westminster Abbey ein

Kurz vor der feierlichen Krönung des britischen Königs Charles III. treffen auch die hochrangigen Gäste in der Londoner Westminster Abbey ein. Gut eine Stunde vor dem Beginn der Krönungszeremonie kam am Samstagvormittag die First Lady der USA, Jill Biden, in einem königsblauen Kostüm an dem geschichtsträchtigen Gotteshaus an. Begleitet wurde sie von ihrer Enkelin Finnegan Biden.