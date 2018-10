Hochrechnung: CSU verfehlt absolute Mehrheit in Bayern - Grüne zweitstärkste Kraft

Bei der Landtagswahl in Bayern hat die bislang allein regierende CSU am Sonntag die absolute Mehrheit einer ersten Hochrechnung zufolge deutlich verfehlt. Der ARD-Erhebung zufolge kommen die Christsozialen auf 35,3 Prozent, gefolgt von den Grünen mit 18,5 Prozent und den Freien Wählern mit 11,6 Prozent. Die AfD erreicht 10,9 Prozent, die SPD rutscht auf 9,9 Prozent ab, die FDP könnte demnach mit 5,1 Prozent knapp in den Landtag einziehen, während die Linke scheitert.