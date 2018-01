Hochrechnung: Zeman bei Präsidentenwahl in Tschechien vorn

Bei der Präsidentenwahl in Tschechien zeichnet sich laut Hochrechnungen ein Sieg von Amtsinhaber Milos Zeman ab. Der 73-Jährige komme auf 53,8 Prozent der Stimmen, sein Herausforderer Jiri Drahos auf 46,2 Prozent, berichtete das staatliche Fernsehen am Samstag. Demnach waren gut 76 Prozent der abgegebenen Stimmen ausgezählt. Bereits in der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen hatte der prorussische Staatschef vorn gelegen. Er holte 38,6 Prozent der Stimmen, auf seinen proeuropäischen Konkurrenten Drahos entfielen 26,6 Prozent.

Der 73-jährige Zeman, der für seine populistische Rhetorik und harte Haltung gegenüber Flüchtlingen bekannt ist, hat vor allem Rückhalt bei der Landbevölkerung und in den unteren Einkommensschichten. Der 68-jährige Drahos kann dagegen auf die Bewohner der Hauptstadt Prag und anderer großer Städte sowie auf Besserverdiener setzen.

Die Präsidentschaftswahl fällt in eine Zeit politischer Unsicherheit in Tschechien: Der populistische Milliardär Andrej Babis, den Zeman nach der Parlamentswahl im Oktober zum Ministerpräsidenten ernannt hatte, verlor Mitte Januar im Parlament eine Vertrauensabstimmung über seine Minderheitsregierung. Am Mittwoch gab Zeman Babis eine zweite Chance für eine Regierungsbildung.

Im Wahlkampf hatte der Umgang mit Flüchtlingen eine zentrale Rolle gespielt. Zeman ist strikt gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und sprach mit Blick auf die Flüchtlingskrise 2015 gar von einer "organisierten Invasion". Drahos ist zwar ein Kritiker der EU-Umverteilungsquote für Flüchtlinge; er sagte aber, Tschechien könne wie von der EU vorgesehen 2600 Flüchtlinge aufnehmen.