Höchste Warnstufe nach Ausbruch von indonesischem Vulkan Semeru ausgerufen

Nach einer Eruption des Vulkans Semeru auf der indonesischen Insel Java haben die Behörden die höchste Warnstufe ausgerufen. Der Vulkan in der Region Lumajang, der am Sonntag eine hunderte Meter hohe Aschewolke ausspuckte, bedrohe die umliegenden Dörfer, teilte das Zentrum für Vulkanologie und geologischen Katastrophenschutz mit. Fast 2000 Menschen mussten sich in Sicherheit bringen. Am Samstag war die indonesische Hauptinsel von einem Erdbeben erschüttert worden.