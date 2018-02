Höhepunkt des Straßenkarnevals an Rhein und Main

In den Karnevals- und Faschingsmetropolen an Rhein und Main steht am Rosenmontag der Höhepunkt des Straßenkarnevals an. Zu den Rosenmontagszügen in Köln, Düsseldorf und Mainz werden wieder hunderttausende Feiernde erwartet. Der größte Umzug findet traditionell in Köln statt, das diesjährige Motto lautet dort: "Mer Kölsche danze us der Reih" - wir Kölner tanzen aus der Reihe.

In Düsseldorf feiern die Karnevalisten unter dem Motto "Jeck erst recht" und in Mainz lautet das diesjährige Fastnachtsmotto "So wie der Mond die Nacht erhellt, strahlt Mainzer Fastnacht in die Welt".