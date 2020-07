Hollywood-Star Olivia de Havilland mit 104 Jahren gestorben

Die Schauspielerin Olivia de Havilland, die in der Rolle der Melanie in "Vom Winde verweht" zu Weltruhm kam, ist im Alter von 104 Jahren gestorben. Die zweifache Oscar-Preisträgerin sei "friedlich" in Paris gestorben, teilte am Sonntag ihre US-Agentin Lisa Goldberg in Los Angeles mit. De Havilland lebte seit Jahrzehnten in der französischen Hauptstadt.

De Havilland kam mit dem Film "Vom Winde verweht" von 1939 zu Weltruhm. In dem Streifen verkörperte sie die stille und großherzige Melanie. Ihre Oscars holte de Havilland allerdings nicht mit diesem Film, sondern für ihre Rollen in "Mutterherz" und "Die Erbin".