Hubschrauber verunglückt auf Dach von New Yorker Wolkenkratzer

Mitten im New Yorker Stadtteil Manhattan ist ein Hubschrauber auf dem Dach eines Wolkenkratzers verunglückt. Wie der Gouverneur des Bundesstaats New York, Andrew Cuomo, mitteilte, handelte es sich offenbar um eine misslungene Notlandung des Helikopters auf dem Gebäude. Der Sender CNN meldete, bei dem Unglück nahe des Central Parks habe es einen Toten geben.

Bei dem Unfall des Hubschraubers brach Feuer aus. Der Brand wurde aber bereits gelöscht, wie die New Yorker Polizei mitteilte. Die Ursache des Unglücks war zunächst völlig unklar. In New York herrschte Regenwetter mit schlechter Sicht.