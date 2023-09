Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness trennen sich nach 27 Ehejahren

Der australische Hollywood-Star Hugh Jackman und seine Frau Deborra-Lee Furness Jackman haben sich nach 27 Ehejahren getrennt. "Wir haben uns entschieden, uns zu trennen, um unsere individuelle persönliche Entwicklung zu verfolgen", teilten die beiden am Freitag (Ortszeit) in einer Erklärung gegenüber dem Magazin "People" mit. "Wir gehen dieses neue Kapitel mit Dankbarkeit, Liebe und Wohlwollen an."