Hunderte Menschen in Kanada wegen Waldbränden mit Militärflugzeugen evakuiert

Wegen schwerer Waldbrände in abgelegenen Gemeinden Nordkanadas haben die Behörden hunderte Menschen mit Militärflugzeugen evakuiert und den Ausnahmezustand in den Nordwest-Territorien ausgerufen. "Wir befinden uns in einer Krisensituation und unsere Regierung nutzt alle verfügbaren Instrumente, um zu helfen", sagte der Umweltminister der Nordwest-Territorien, Shane Thompson, am Dienstag (Ortszeit).