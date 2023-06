Hunderttausende protestieren in Warschau gegen die polnische Regierung

In Warschau haben am Sonntag hunderttausende Menschen gegen den Kurs der rechtsgerichteten polnischen Regierung protestiert. Die Organisatoren sprachen von der größten Demonstration seit dem Sturz des Kommunismus im Jahr 1989. Ein Sprecher der Veranstalter bezifferte unter Berufung auf Angaben der Stadtverwaltung die Teilnehmerzahl auf eine halbe Million.

Zu der Demonstration aufgerufen hatte der Vorsitzende der größten Oppositionspartei Bürgerplattform (PO) und frühere EU-Ratspräsident Donald Tusk. Andere Oppositionsparteien forderten ihre Mitglieder ebenfalls auf, sich dem Marsch gegen die rechtsnationalistische Regierungspartei PiS anzuschließen.

Die Menschen demonstrierten "gegen das teure Leben, Betrug und Lügen sowie für die Demokratie, freie Wahlen und die Europäische Union", erklärten die Organisatoren. Die Demonstration fand am 34. Jahrestag der ersten teilweise freien Wahlen in Polen statt. Diese hatten den Sturz des Kommunismus in Europa erheblich beschleunigt. Im Herbst wird in Polen ein neues Parlament gewählt.