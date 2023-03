Ifo: Homeoffice-Anteil in deutscher Wirtschaft stabil bei rund 25 Prozent

Ifo: Homeoffice-Anteil in deutscher Wirtschaft stabil bei rund 25 Prozent

Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice in der gesamten deutschen Wirtschaft hat sich nach Angaben des Münchner Ifo-Instituts bei rund 25 Prozent stabilisiert. "Wir sehen seit Aufhebung der Homeoffice-Pflicht Ende März letzten Jahres keine Veränderung", erklärte das Institut am Donnerstag. Der Anteil der Beschäftigten im Homeoffice unterscheidet sich aber je nach Branche deutlich.

So nutzen drei von vier Beschäftigten bei IT-Dienstleistern die Möglichkeit, zumindest teilweise außerhalb des Büros zu arbeiten - hier stieg der Anteil im Februar auf 73,4 Prozent, nach 71,7 Prozent im November. Stark verbreitet ist Homeoffice auch in der Unternehmensberatung mit 70,7 Prozent sowie in der Werbung und Marktforschung mit 55,2 Prozent.

Auf der anderen Seite gebe es Tätigkeiten, "die einfach nicht mit Homeoffice vereinbar sind", teilte das Forschungsinstitut weiter mit. In der Gastronomie fiel der Anteil der Beschäftigten auf 1,6 Prozent nach 2,3 Prozent im November, niedrig ist die Quote auch in der Beherbergung mit 2,3 Prozent.