Ifo: Materialknappheit in der Industrie hat sich "merklich entspannt"

Die Materialknappheit in der Industrie hat sich laut Umfrage des Ifo-Instituts im Dezember "merklich entspannt". 50,7 Prozent der befragten Unternehmen berichteten im vergangenen Monat noch über Engpässe - im November waren es noch 59,3 Prozent gewesen, wie das Ifo am Dienstag mitteilte. Eine Auflösung der Engpässe scheine sich nun in vielen Branchen abzuzeichnen.