IG Metall macht in Tarifrunde mit bundesweitem Aktionstag Druck auf Arbeitgeber

Logo der IG Metall in Frankfurt am Main

Die IG Metall will mit einem bundesweiten Aktionstag am Montag Druck auf die Arbeitgeber in der Tarifrunde machen. Am Nachmittag starten lokale Aktionen an gut 150 Orten sowie ein Online-Programm im Livestream, wie eine Gewerkschaftssprecherin AFP sagte. Im Fokus steht dabei der Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie: Die Industriegewerkschaft hat hier zu Warnstreiks ab Dienstag um Mitternacht aufgerufen.

In dem etwa zweistündigen Programm am Montag im Internet will die IG Metall ihre Mitglieder unter anderem über ihre Forderungen und die festgefahrenen Verhandlungen in den einzelnen Tarifregionen informieren. Das solle zwar nicht von der laufenden Tarifrunde in anderen Branchen wie der Eisen- und Stahlindustrie ablenken, sagte die Sprecherin. Doch die festgefahrenen Verhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit beträfen derzeit "einfach sehr viel mehr Beschäftigte".

Wie viele Betroffene am Nachmittag vor Ort und online am Aktionstag teilnehmen werden, lässt sich der Sprecherin zufolge aktuell "noch gar nicht abschätzen". Die Gewerkschaft habe aber "viel mobilisiert". Details zu den geplanten Streiks am Dienstag will die IG Metall im Laufe des Tages bekanntgeben.