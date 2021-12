Im Oktober Bau von fast 30.000 Wohnungen genehmigt

In Deutschland sind im Oktober knapp 30.000 Wohnungen genehmigt worden. Das waren 3,2 Prozent weniger als im September, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte.

In Deutschland sind im Oktober knapp 30.000 Wohnungen genehmigt worden. Das waren 3,2 Prozent weniger als im September, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. In den zehn Monaten bis Ende Oktober wurden demnach aber 4,2 Prozent mehr Wohnungen genehmigt als im Vorjahreszeitraum; insgesamt waren es rund 312.000.

In Deutschland gibt es einen großen Bauüberhang: Wohnungen sind genehmigt, aber noch nicht gebaut. 2020 wurden knapp 369.000 Genehmigungen erteilt, rund 306.000 Wohnungen wurden fertiggestellt.

Die neue Regierung hat das Ziel ausgegeben, im Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen. 100.000 davon sollen öffentlich gefördert werden.