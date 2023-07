In Müllsäcken verpackte Körperteile von totem Wolf in Mittellandkanal entdeckt

Im Mittellandkanal bei Hannover haben Spaziergänger zwei Müllsäcke mit Körperteilen eines toten Wolfs entdeckt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde der erste Sack am Samstag gefunden und der zweite am Sonntag. Im ersten Sack befand sich ein Kadaver, dem Kopf und Schwanz fehlten, im zweiten Sack waren ein abgetrennter Wolfskopf und der Schwanz verpackt. Beide Säcke trieben im Kanal.