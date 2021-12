In Spanien gilt wieder Maskenpflicht auch im Freien

Wie andere europäische Länder auch haben Spanien und Belgien am Mittwoch striktere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus angekündigt.

Wie andere europäische Länder auch haben Spanien und Belgien am Mittwoch striktere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus angekündigt. Die Regierung in Madrid erklärte, dass das Tragen von Masken auch im Freien wieder Pflicht werde. Die Maßnahme gelte ab Donnerstag - und damit bereits zur Weihnachtszeit.

"Die Maske hat in den vergangenen Monaten bewiesen, dass sie ein wirksames Präventionsmittel ist", erklärte Regierungschef Pedro Sánchez am Mittwochabend. Die Tragepflicht im Freien solle "vorübergehend" gelten und "so bald wie möglich" aufgehoben werden. Beim Sport im Freien oder beim Spaziergang mit Haushaltsmitgliedern müsse die Maske vorerst nicht getragen werden. Die Maskenpflicht im Freien war in Spanien Ende Juni aufgehoben worden, in Innenräumen und bei großen Menschenansammlungen im Freien galt sie aber weiterhin.

Spanien hat zwar eine der höchsten Impfquoten weltweit, dennoch sind die Corona-Neuinfektionen zuletzt explodiert. Die Behörden meldeten am Mittwoch einen neuen Rekord von 60.041 Neuinfektionen an einem Tag. Die 14-Tage-Inzidenz liegt bei 784 Fällen auf 100.000 Einwohner, das ist viermal soviel wie noch Anfang Dezember. Manche Regionen wie Katalonien wollen deshalb striktere Regelungen und könnten bald wieder eine nächtliche Ausgangssperre verhängen.

In Belgien wiederum werden ab Sonntag Kinos und Veranstaltungsorte wie Konzertsäle geschlossen, wie Regierungschef Alexander De Croo am Mittwochabend bekanntgab. Cafés und Restaurants dürfen demnach nur bis 23.00 Uhr geöffnet bleiben. Alle Großveranstaltungen im Innenbereich werden verboten. Trotz sinkender Infektionszahlen befürchtet Brüssel eine neue Corona-Welle durch Omikron.