Indien nimmt neuen Anlauf für Mondlandung

Indien will einen neuen Anlauf nehmen, eine unbemannte Rakete auf den Mond zu schicken. Der Start vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan in der Nähe der südindischen Metropole Chennai ist für Freitag um 14.35 Uhr Ortszeit (11.05 Uhr MESZ) geplant, wie der Chef der indischen Raumfahrtbehörde Isro, K. Sivan, am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP sagte. "Ich bin sehr froh und voller Hoffnung", fügte er hinzu.