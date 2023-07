Indien nimmt neuen Anlauf für Mondlandung

Indien nimmt am Freitag einen neuen Anlauf, eine unbemannte Rakete auf den Mond zu schicken. Der Start vom Weltraumbahnhof Satish Dhawan in der Nähe der südindischen Metropole Chennai ist für 14.35 Uhr Ortszeit (11.05 Uhr MESZ) geplant. Die indische Raumfahrtbehörde will während der zweiwöchigen Mission einen Rover auf dem Mond platzieren, der die Oberfläche des Erdtrabanten erkunden soll.