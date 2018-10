Indien weiht höchste Statue der Welt ein

Mit einem Feuerwerk in den Nationalfarben und unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen ist in Indien am Mittwoch die höchste Statue der Welt eingeweiht worden. Die Skulptur des indischen Unabhängigkeitshelden Sardar Vallabhbhai Patel ist 182 Meter hoch und damit doppelt so hoch wie die Freiheitsstatue in New York. Sie überragt damit auch deutlich den mit 128 Metern bisher welthöchsten Buddha in China.

Das Denkmal steht in einem entlegenen Teil des indischen Bundesstaats Gujarat, dem Heimatstaat von Regierungschef Narendra Modi. Seine Errichtung zählte zu Modis Lieblingsprojekt. Der Tag der Einweihung werde in die Geschichte Indiens eingehen, sagte der nationalistisch-hinduistische Premier während der pompösen Zeremonie, bei der Blüten aus Helikoptern auf die Statue rieselten.

Modi würdigte Sardar Patels "strategisches Denken", das Land nach seiner Unabhängigkeit im Jahr 1947 zusammenzubringen. Die "Statue der Einheit" sei ein "Symbol unserer Ingenieurskunst und unseres technischen Könnens".

Die Mega-Statue wurde innerhalb von knapp vier Jahren errichtet, knapp 100.000 Tonnen Beton und Stahl wurden für sie verbaut. Ihre Errichtung ist höchst umstritten. Rund 185 Familien mussten umgesiedelt werden und bekamen als Entschädigung 475 Hektar neues Land. Immer wieder gab es Proteste gegen Enteignungen und die Gesamtkosten von 29,9 Milliarden Rupien (358 Millionen Euro). Die Einweihung wurde deshalb von hohen Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

Die indischen Behörden hoffen, dass täglich rund 15.000 Besucher zur Statue kommen und Eintritt für die Aussichtsplattform in 153 Metern Höhe zahlen. Die nächstgelegene Stadt Vadodora ist allerdings rund 100 Kilometer entfernt.

Das Bauwerk könnte in einigen Jahren seinen Ruf als welthöchste Statue schon wieder verlieren: Indien baut derzeit an der Küste von Mumbai ein Denkmal für den Kriegshelden Chhatrapati Shivaji aus dem 17. Jahrhundert. Den bisherigen Planungen zufolge soll es 212 Meter hoch werden.