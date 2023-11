Inflation: Teuerung bei Lebensmitteln abgeschwächt - Energiepreise sinken

Lebensmittel haben sich im Oktober weiter verteuert - aber deutlich langsamer als zuvor, während die Energiepreise in den meisten Kategorien sogar gesunken sind. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bestätigte am Mittwoch seine erste Schätzung zur Inflation von 3,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im September hatte sie noch bei 4,5 Prozent gelegen. Der Ökonom Sebastian Dullien forderte ein Ende der Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB).