Inflation im Dezember mit 8,6 Prozent wieder unter zehn-Prozent-Marke

Die Inflation hat sich im Dezember deutlich abgeschwächt und ist wieder unter die zehn-Prozent-Marke gefallen. Der Verbraucherpreisindex stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,6 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Verglichen mit November dieses Jahres sanken die Preise sogar. Im November hatte die Teuerung im Jahresvergleich noch 10,0 Prozent betragen, im Oktober 10,4 Prozent.