Inflation in der Eurozone schwächt sich weiter ab

Die Inflation in der Eurozone hat sich im Dezember weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Jahresvergleich um 9,2 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat in Luxemburg am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im November hatte die Teuerungsrate noch bei 10,1 Prozent gelegen - dies war nach 10,6 Prozent im Oktober aber der erste Rückgang nach anderthalb Jahre gewesen.

Die Verlangsamung der Teuerung fiel nun im Dezember stärker aus als von Experten erwartet. Analysten von Bloomberg und Factset hatten mit 9,5 und 9,7 Prozent gerechnet.

Nach wie vor wird die Inflation maßgeblich von den Energiepreisen beeinflusst: Nur in diesem Bereich verlangsamte sich der Preisauftrieb. Strom, Gas und Öl kosteten im Dezember zwar weiterhin bedeutend mehr als ein Jahr zuvor - im Schnitt 25,7 Prozent. Im November hatten die Preissteigerungen im Energiebereich aber noch bei 34,9 Prozent gelegen.

Bei Lebensmitteln, Tabak und Alkohol stieg die Inflation hingegen weiter an, von 13,6 Prozent auf 13,8 Prozent im Dezember. Auch bei Industriegütern und Dienstleistungen legte die Teuerungsrate weiter zu.

"Hier wirken noch immer Nachholeffekte der Pandemie und indirekte Effekte der höheren Energie- und Nahrungsmittelpreise", erklärte die Chefvolkswirtin der Förderbank KfW, Fritzi Köhler-Geib. Dass die Europäische Zentralbank (EZB) voraussichtlich in den kommenden Monaten die Leitzinsen weiter erhöhen werde, erscheine daher "angemessen". Diese Ansicht teilen jedoch nicht alle Experten. Forschende der Hans-Böckler-Stiftung kritisierten die Zinspolitik der EZB in dieser Woche als "überzogen" und als "großen Risikofaktor" für die Wirtschaft.

Nach Ländern aufgeschlüsselt schätzte Eurostat die höchste Inflation in Lettland mit 20,7 Prozent. In Spanien stiegen die Preise am wenigsten mit 5,6 Prozent. Für Deutschland sagte die Statistikbehörde eine Inflation von 9,6 Prozent voraus. Eurostat hat eine andere Berechnungsmethode als das Statistische Bundesamt, um die Raten vergleichbar zu machen. Die Statistiker in Wiesbaden hatten am Dienstag eine Inflationsrate von voraussichtlich 8,6 Prozent im Dezember angegeben.