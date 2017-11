Inflation in Europa geht leicht zurück

Der Anstieg der Verbraucherpreise in Europa hat sich im Oktober etwas verlangsamt. Die Inflationsrate in den 19 Staaten der Eurozone lag im vergangenen Monat bei 1,4 Prozent, wie das EU-Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. In der gesamten EU aus 28 Staaten betrug die Preissteigerung demnach 1,7 Prozent. In beiden Fällen war dies ein Rückgang um jeweils 0,1 Prozentpunkte im Vergleich zum September.

Am stärksten drückten Eurostat zufolge geringere Preise für Kommunikation die Inflation. Sie gingen binnen eines Jahres um zwei Prozent zurück. Preistreiber waren dagegen Beherbergungskosten, die um 4,9 Prozent stiegen, sowie Milchprodukte und Eier (plus 4,2 Prozent) und Treibstoff (plus 3,6 Prozent).

Unter den EU-Staaten hatte Zypern die geringste Inflation (0,4 Prozent). Am stärksten war der Preisanstieg in Litauen (4,2 Prozent). Für Deutschland gaben die EU-Statistiker die Inflationsrate mit 1,5 Prozent an, das Statistische Bundesamt hatte aufgrund einer abweichenden Berechnungsgrundlage am Dienstag 1,6 Prozent gemeldet.