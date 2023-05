Inflation schwächt sich im April erneut ab - bleibt aber mit 7,2 Prozent hoch

Die Inflation in Deutschland hat sich im April den zweiten Monat in Folge abgeschwächt - sie bleibt aber auf hohem Niveau. Das Statistische Bundesamt bezifferte die Teuerung für den vergangenen Monat am Mittwoch auf 7,2 Prozent im Vorjahresvergleich und bestätigte damit seine erste Schätzung. Preistreiber waren erneut Nahrungsmittel - erstmals seit rund zwei Jahren aber sanken diese Preise saisonbereinigt im Monatsvergleich.