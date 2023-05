Inflation schwächt sich im Mai deutlich auf voraussichtlich 6,1 Prozent ab

Durch eine Entspannung bei den Energiepreisen hat sich die Inflation im Mai deutlich abgeschwächt: Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Teuerung in diesem Monat bei voraussichtlich 6,1 Prozent im Jahresvergleich. Im Monatsvergleich sanken die Verbraucherpreise sogar um 0,1 Prozent. Experten gehen davon aus, dass die Teuerung im Jahresverlauf weiter abnimmt - auch ohne weitere Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB).

Die Inflation geht seit Monaten zurück: Im April lag sie bei 7,2 Prozent, im März bei 7,4 Prozent und im Februar bei 8,7 Prozent. Maßgeblich dafür verantwortlich ist eine Entspannung bei den Energiepreisen - unter anderem wegen des Basiseffekts durch den sprunghaften Anstieg nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 und wegen der Entlastungsmaßnahmen der Regierung.

Im Mai stiegen die Energiepreise nur noch um 2,6 Prozent im Jahresvergleich, im April waren es noch 6,8 Prozent. Auch bei den Nahrungsmitteln ist nach Angaben der Statistiker in Wiesbaden eine Entspannung zu beobachten, obgleich die Rate mit 14,9 Prozent weiterhin deutlich über dem Gesamtindex liegt. Im April waren es noch 17,2 Prozent und im März 22,3 Prozent.

Bei den Dienstleistungen stand zuletzt ein Plus von 4,5 Prozent im Jahresvergleich und damit ein leichter Rückgang der Teuerung, was nach Einschätzung der Statistiker auch an der Einführung des Deutschlandtickets liegen dürfte. Unter anderem stiegen die Preise für die Wohnungsmiete um 2,0 Prozent. Detaillierte Ergebnisse für Mai will das Statistikamt am 13. Juni veröffentlichen.

Der wissenschaftliche Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, Sebastian Dullien, sprach angesichts der weiteren Entspannung bei den Verbraucherpreisen von einem "weiteren Schritt hin zu einer Normalisierung der Inflationsrate in der Nähe des Inflationsziels" der EZB - sie strebt eine Teuerung von zwei Prozent an und sieht dabei sowohl die Preisstabilität gewährleistet als auch die Gefahr eine Deflation weit genug entfernt.

Für das Gesamtjahr rechnet das Institut mit einer Inflation von im Schnitt etwas mehr als fünf Prozent und 2024 dann mit weniger als 2,5 Prozent. Die EZB müsse sich nun mit weiteren Zinsschritten in "Geduld üben", forderte Dullien. Die aktuellen Preistrends deuteten darauf hin, "dass die Inflation ohne weitere Zinserhöhungen zum Notenbankziel zurückkehrt".

Analyst Carsten Brzeski von der ING-Bank erklärte hingegen, er rechne nicht mit einer Zurückhaltung der EZB, sondern stattdessen mit einer weiteren Leitzinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte bei der nächsten Sitzung im Juni. Die vergangenen zwölf Monate hätten gelehrt, dass die EZB eher einen Schritt zu weit gehe als verfrüht von der Zinspolitik abzurücken.

Die DZB Bank warnte hingegen vor einem neuen sozusagen "umgekehrten Basiseffekt" bei der Inflation in den Sommermonaten. Die Effekte des Tankrabatts und des Neun-Euro-Tickets aus dem vergangenen Jahr könnten die Entwicklung zwischen Juni und August "etwas bremsen".