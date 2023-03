Inflationsrate in den USA auf 6,0 Prozent gesunken

Supermarkt in New York

Die Inflation in den USA ist weiter zurückgegangen. Die Verbraucherpreise stiegen im Februar im Jahresvergleich um 6,0 Prozent, wie das Arbeitsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Das waren 0,4 Prozentpunkte weniger als im Januar und der niedrigste Wert seit September 2021.

Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise angetrieben von Mieten und Hotelpreisen um 0,4 Prozent an. Zwischen Dezember und Januar waren die Preise noch um 0,5 Prozent gestiegen.

Die Inflation in den USA war im vergangenen Jahr in Folge der Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stark angestiegen. Im Juni 2022 erreichte die Inflationsrate mit 9,1 Prozent ein 40-Jahres-Hoch. Im Kampf gegen die Inflation hob die Fed den Leitzins in den vergangenen zwölf Monaten acht Mal an.

Die Zinsspanne liegt inzwischen bei zwischen 4,5 und 4,75 Prozent und damit so hoch wie zuletzt im Jahr 2007. In den vergangenen Monaten nahm die Fed zwar das Tempo bei den Leitzinserhöhungen heraus; sie könnte das Tempo jetzt aber wieder anziehen, wie Notenbank-Chef Jerome Powell vor einer Woche in Aussicht stellte.

Die Fed will die Wirtschaft weiter abkühlen, um die Inflation in Richtung des Zwei-Prozent-Ziels zu bewegen. Die Zentralbank wird am 21. und 22. März über eine neue Leitzinserhöhung entscheiden. Verkompliziert wird die Entscheidung durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank (SVB) in Kalifornien.

Die Behörden hatten die vor allem im Technologiesektor aktive Bank am Freitag geschlossen. Die SVB war in eine dramatische Schieflage geraten, als Kunden in großem Umfang ihre Einlagen abziehen wollten und die SVB unter großem Verlust Wertpapiere verkaufen musste. Der Zusammenbruch der Bank hat für Turbulenzen auch in Europa gesorgt und Befürchtungen vor einer großen Finanzkrise geweckt.