Inhaftierter Lula formell als Präsidentschaftskandidat registriert

Brasiliens inhaftierter Ex-Staatschef Luiz Inácio Lula da Silva ist formell als Kandidat für die Präsidentschaftswahl im Oktober registriert worden. Die Registrierung erfolgte am Mittwoch durch seine Arbeiterpartei (PT) in der Hauptstadt Brasília. Vor dem Obersten Wahlgericht versammelten sich rund 10.000 Parteianhänger. "Es ist offiziell, Lula ist der Kandidat der Arbeiterpartei", hieß es anschließend auf Lulas Internetseite.

Lula selbst erklärte in einem Schreiben an die Partei: "Ich habe meine Kandidatur für die Präsidentschaft der Republik registriert", schrieb er. Er sei "sicher", dass er viel tun könne, "um Brasilien aus einer der schwersten Krisen der Geschichte herauszuziehen", fügte der trotz seiner Inhaftierung in Umfragen führende Ex-Präsident hinzu.

Lulas Kandidatur könnte sich allerdings als weitgehend symbolisch herausstellen: Der 72-jährige Lula trat erst kürzlich eine zwölfjährige Haftstrafe wegen Korruption und Geldwäsche an, und nach brasilianischem Recht sind in der Berufung verurteilte Staatsbürger nicht wählbar. Das Wahlgericht will in Kürze ein Urteil zur Kandidatur Lulas verkünden.