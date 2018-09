Innenausschuss im sächsischen Landtag befasst sich mit Ausschreitungen in Chemnitz

Der Innenausschuss im sächsischen Landtag hat sich auf einer Sondersitzung mit den Auseinandersetzungen in Chemnitz befasst. Bei der nichtöffentlichen Sitzung auf Antrag der Grünen ging es am Montag in Dresden auch um die anfängliche Unterbesetzung der Polizei angesichts tausender, auch rechter Demonstranten. In Chemnitz wurden am späten Nachmittag Zehntausende zu einem Konzert gegen Fremdenhass erwartet.

Die Grünen hatten die Sondersitzung des Innenausschusses nach den Ausschreitungen am Sonntag und Montag vergangener Woche beantragt. Nach einem Tötungsdelikt war es in Chemnitz mehrfach zu Demonstrationen rechter Gruppierungen gekommen, es gab auch Angriffe auf Ausländer. Zwei Männer aus Syrien und dem Irak sitzen wegen des Tötungsdelikts in Untersuchungshaft.

Die Grünen forderten "schnellstmögliche Aufklärung" darüber, warum es der Polizei trotz erkennbarer Mobilisierung der rechten Szene über zwei Tage nicht gelungen sei, mit ausreichend Kräften vor Ort zu sein. Am Samstag hatte es erneut eine rechte Kundgebung und eine Gegenveranstaltung in Chemnitz mit tausenden Teilnehmern gegeben. Diesmal war die Polizei mit deutlich mehr Kräften im Einsatz.

SPD-Chefin Andrea Nahles rief zum Widerstand gegen Rechtsextreme auf. "Wir lassen uns vom rechten Mob nicht unsere Straßen beherrschen", sagte Nahles beim politischen Montag des Volksfests Gillamoos in Niederbayern. Diesen Menschen dürfe nicht die Demokratie überlassen werden.

Mit einem kostenlosen Konzert wollten am Montagabend mehrere Rockbands in Chemnitz ein Zeichen gegen Rechtsradikalismus, Gewalt und Fremdenhass setzen. Bei dem Freiluftkonzert im Zentrum der Stadt sollten unter anderem die Toten Hosen, Feine Sahne Fischfilet, Marteria sowie die aus Chemnitz stammende Band Kraftklub spielen.

In einem auf Facebook veröffentlichten Aufruf forderten die Initiatoren Solidarität mit jenen Ausländern, die insbesondere nach dem Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz angegriffen wurden. Zudem wandten sie sich gegen die Instrumentalisierung des Falls durch Rechte. Zum Beginn der Veranstaltung sollte es eine Schweigeminute geben.

Eine vom Pegida-Ableger Thürida geplante Gegenveranstaltung lehnte die Stadt Chemnitz ab, aus Platzgründen, wie es offiziell hieß.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer kritisierte die Unterstützung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier für das Konzert. Steinmeier hatte den Hinweis dazu auf Facebook geteilt. Kramp-Karrenbauer sagte dem Fernsehsender "Welt", sie finde das "sehr kritisch". Sie verwies darauf, dass die Rostocker Punkband Feine Sahne Fischfilet 2011 im Verfassungsschutzbericht des Landes Mecklenburg-Vorpommern als linksextremistisch aufgeführt wurde. Medienberichten zufolge hat sich die Gruppe inzwischen von früheren Texten etwa zu Gewalt gegen Polizisten distanziert.

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil kritisierte im "Spiegel", während in Chemnitz Rechtsradikale auf der Straße seien, habe die CDU "nichts anderes zu tun als den Bundespräsidenten dafür anzugreifen, dass er auf ein Konzert hinweist".

Journalistengewerkschaften forderten einen besseren Schutz von Reportern durch die Polizei. Bei den Demonstrationen der rechten Szene in Chemnitz am Samstag habe es "Gewaltexzesse gegen Berichterstatter" gegeben, erklärte der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes (DJV), Frank Überall. Auch die Deutsche Journalisten-Union (dju) sieht durch Attacken auf Reporter die Pressefreiheit und damit den Rechtsstaat "auf dem Spiel".

Mit dem Fall Chemnitz befasst sich am Dienstag auch der Verfassungs- und Rechtsausschuss des sächsischen Landtags. Für Mittwoch hat Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) eine Regierungserklärung zum Thema "Für eine demokratische Gesellschaft und einen starken Staat" angekündigt.