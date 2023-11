Innenministerium: Zahlreiche Objekte des Islamischen Zentrums Hamburg durchsucht

Mit großangelegten Durchsuchungen in sieben Bundesländern sind die Sicherheitsbehörden am Donnerstag gegen die islamistische Szene vorgegangen. Betroffen waren das Islamische Zentrum Hamburg (IZH) und fünf mögliche Teilorganisationen. Gegen den Verein IZH und die weiteren Vereinigungen läuft Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zufolge ein vereinsrechtliches Ermittlungsverfahren. Für ein Verbotsverfahren sind Beweismittel notwendig, weshalb bei dem Großeinsatz unter anderem Unterlagen und Datenträger beschlagnahmt wurden.

Das IZH wird seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft. Das Zentrum steht laut Innenministerium im Verdacht, "sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung zu richten". Es wird konkret verdächtigt, die hierzulande verbotenen Aktivitäten der libanesischen Hisbollah-Miliz zu unterstützen.

Das Zentrum soll zudem darauf ausgerichtet sein, das Revolutionskonzept der Obersten iranischen Führer zu verbreiten. Auch wird davon ausgegangen, dass auf bestimmte Moscheen und Vereine "großen Einfluss bis hin zur vollständigen Kontrolle" ausgeübt wird. Innerhalb dieser Kreise ist den Behörden zufolge "eine deutliche antisemitische und antiisraelische Grundeinstellung feststellbar".

Faeser sprach von schwerwiegenden Verdachtsmomenten gegen das Zentrum. "Wir haben die islamistische Szene im Visier", betonte sie. In einer Zeit, in der sich viele Jüdinnen und Juden besonders bedroht fühlten, werde "generell keine islamistische Propaganda und keine antisemitische und israelfeindliche Hetze" geduldet.

Über 800 Kräfte der Polizeien der Länder, der Bundespolizei, des Bundeskriminalamts (BKA) und des Verfassungsschutzes waren am Morgen ausgerückt. Sie durchsuchten 54 Objekte in Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Baden-Württemberg, Bayern, Berlin und Nordrhein-Westfalen.

Der Schwerpunkt des Einsatzes lag in Hamburg, wo auch die "Imam-Ali-Moschee" oder "Blaue Moschee" steht, deren Träger das IZH ist. Allein in der Hansestadt vollstreckten rund 300 Beamtinnen und Beamte 31 Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschlüsse.

Die Durchsuchungen der Räumlichkeiten gestalten sich dabei insgesamt laut Innenministerium "zum Teil langwierig", da umfangreiche Bibliotheksbestände geprüft werden mussten. An dem Einsatz waren deshalb auch mehrere Islamwissenschaftler beteiligt. Die Maßnahmen hätten jedoch "ohne Zwischenfälle" durchgeführt werden können, hieß es.

Die Einsatzkräfte beschlagnahmten zahlreiche potenzielle Beweismittel: unter anderem größere Bargeldmengen, CDs, Schriftstücke, Flugblätter, Mobiltelefone, Tablets, Laptops und USB-Sticks. Das beschlagnahmte Material ist laut Faeser für ein Verbotsverfahren notwendig. Es müsse deshalb jetzt ausgewertet werden. Dann würden "weitere Schritte" geprüft, betonte sie.

Beobachtet wird das IZH schon lange: Der Hamburger Verfassungsschutz berichtet seit 1993 über das IZH "und seine Funktion als Außenposten des iranischen Regimes". Der Innensenator der Hansestadt, Andy Grote (SPD), nannte die Durchsuchungen deshalb "das Ergebnis der jahrelangen und intensiven Arbeit" der Hamburger Verfassungsschützer.

Grote sprach von einem "harten Schlag gegen das IZH", dessen Zeit "erkennbar abgelaufen" sei. Die Razzien dienten einem "offenbar weit vorangeschrittenem" Verbotsverfahren, betonte er. "Mit dem heutigen Tag sind wir dem ein ganzes Stück näher."

Das American Jewish Committee (AJC) Berlin begrüßte die Durchsuchungen als "einen wichtigen ersten Schritt gegen die Einflussnahme durch das Mullah-Regime hier in Deutschland". AJC-Direktor Remko Leemhuis betonte: Gerade vor dem Hintergrund des "brutalen Terrorangriffs der Hamas auf Israel" sei ein entschlossenes Vorgehen gegen das iranische Regimes dringend geboten. Dieser sei ohne die logistische, finanzielle und militärische Unterstützung durch Teheran nicht möglich gewesen.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland gab derweil bekannt, die Mitgliedschaft des IZH satzungsgemäß auszusetzen. Zwar gelte die Unschuldsvermutung, teilte er mit, "und wir haben volles Vertrauen in unseren Rechtsstaat". Dennoch liege es im Interesse aller Betroffenen, diesen Schritt bis zur Klärung der Angelegenheit vorzunehmen.

Die Behörden gingen am Donnerstag nicht nur gegen das IZH vor, sondern auch die Hisbollah. Im Auftrag der Bundesanwaltschaft durchsuchte das BKA in der Region Hannover 20 Objekte und Vereinsräume von mutmaßlichen Mitgliedern der libanesischen Miliz. Die Durchsuchungen erfolgten laut Bundesinnenministerium "in zeitlicher Koordination" mit jenen gegen das IZH.