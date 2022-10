Internetbuchhandel im vergangenen Jahr noch einmal deutlich gestiegen

Der Internethandel mit Büchern ist im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge deutlich gestiegen. Der Umsatz im Online-Buchhandel legte 2021 verglichen mit dem ersten Corona-Jahr noch einmal um 16 Prozent zu, nachdem er 2020 schon um 21 Prozent zugelegt hatte. Das Statistische Bundesamt veröffentlichte die Zahlen am Montag aus Anlass der Frankfurter Buchmesse, die am Mittwoch beginnt. Am Montagabend wird der deutsche Buchpreis verliehen.