Irak nimmt Einsätze mit Anti-IS-Koalition wieder auf

Die irakischen Sicherheitskräfte haben ihre gemeinsamen Einsätze mit der US-geführten internationalen Koalition zum Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) wieder aufgenommen. Dies sagte ein Sprecher der Koalition am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Vor rund drei Wochen hatte die Anti-IS-Koalition ihren Einsatz nach mehreren Raketenangriffen auf ihre Truppen im Irak ausgesetzt.

Die Situation in der Region war äußerst angespannt, nachdem die USA Anfang Januar den einflussreichen iranischen General Kassem Soleimani im Irak gezielt getötet hatten. Die Tötung des Generals hatte die Spannungen zwischen den USA und dem Iran massiv verschärft und Sorgen vor einem Krieg zwischen den beiden Erzfeinden geweckt. Inzwischen hat sich die Lage aber wieder etwas entspannt.

Zum Schutz der rund 5200 im Irak stationierten US-Soldaten wollen die USA Patriot-Raketenabwehrsysteme in dem Land einsetzen. Dafür warte Washington jedoch noch auf grünes Licht von der irakischen Regierung, erklärte Verteidigungsminister Mark Esper am Donnerstag. Der Iran hatte in Reaktion auf die Tötung Soleimanis zwei US-Militärstützpunkte in Erbil sowie in Ain al-Assad angegriffen. Dutzende US-Soldaten erlitten dabei ein Schädel-Hirn-Trauma.