Irakische Kurden gehen auf Regierung in Bagdad zu

Angesichts der schweren Krise mit der Zentralregierung in Bagdad haben die irakischen Kurden angeboten, die Ergebnisse des umstrittenen Unabhängigkeitsreferendums einzufrieren. Zugleich boten die Kurden der irakischen Regierung den Beginn "offener Gespräche" auf der Grundlage der Verfassung an, wie sie am Mittwoch mitteilten.

Die irakischen Kurden hatten bei dem Referendum am 25. September mit überwältigender Mehrheit für die Abspaltung von Bagdad gestimmt. Daraufhin startete die Zentralregierung eine Offensive, bei der sie den Kurden binnen weniger Tage praktisch alle Gebiete abnahm, die sie außerhalb der Autonomieregion kontrollierten.