Irans Präsident Ruhani sagt Erdbebenopfern schnelle Hilfe zu

Nach dem starken Erdbeben im Iran hat Präsident Hassan Ruhani einen schnellen Wiederaufbau der zerstörten Gebiete zugesagt. Die Regierung werde "schnellstmöglich" auf die Not der Opfer des Bebens reagieren, sagte Ruhani am Dienstagmorgen in der Provinzhauptstadt Kermanschah. Er habe alle Regierungsstellen, das Militär und Organisationen zur Zusammenarbeit aufgerufen. Für Dienstag ordnete die iranische Regierung einen Tag der Trauer an.

Nach dem Beben am Sonntagabend im Grenzgebiet zwischen Iran und Irak verbrachten zehntausende Menschen die zweite Nacht in Folge im Freien. Im Iran stieg die Zahl der Toten nach Angaben der Behörden vom Montagabend auf mindestens 423, mehr als 7300 Menschen wurden verletzt. Auf der anderen Seite der Grenze starben dem irakischen Gesundheitsministerium zufolge acht Menschen, rund 330 trugen Verletzungen davon.

Die Menschen bräuchten vor allem Zelte, Wasser und Lebensmittel, sagte der Chef der iranischen Revolutionsgarden, General Mohammed Ali Dschafari, der dem Erdbebengebiet ebenfalls einen Besuch abstattete. Neu gebaute Häuser hätten dem Erdbeben gut standgehalten, alte, aus Lehm gebaute Häuser seien "völlig zerstört", sagte er im staatlichen Fernehen.

Nach Angaben der amtlichen Nachrichtenagentur Irna wurden 30 Teams des Roten Halbmonds in das Katastrophengebiet entsandt. Die Erdstöße hatten eine Stärke von 7,3. Das Epizentrum lag etwa 50 Kilometer nördlich von Sarpol-e Sahab. Mehr als 150 Nachbeben wurden gezählt.