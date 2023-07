Irische Sängerin Sinead O'Connor im Alter von 56 Jahren gestorben

Die irische Sängerin Sinead O'Connor ist im Alter von 56 Jahren gestorben. "Wir sind sehr traurig, dass wir den Tod unserer geliebten Sinead bekannt geben müssen", zitierte der irische Sender RTE am Mittwoch eine Mitteilung ihrer Familie. Darin hieß es weiter, ihre Familie und Freunde seien "am Boden zerstört" und bäten "in dieser schweren Zeit um Privatsphäre". O'Connor war 1990 mit ihrer Version des Prince-Songs "Nothing Compares 2 U" weltberühmt geworden.