IS-Miliz enthauptet entführten 19-jährigen Drusen

Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hat im Süden Syriens einen von rund 30 entführten Drusen enthauptet. Der 19-jährige Student sei Ende Juli bei einem blutigen Angriff des IS auf die Provinzhauptstadt Suweida und umliegende Dörfer verschleppt und am Donnerstag hingerichtet worden, meldeten die Lokalnachrichtenseite Sweida24 und die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntag. Unterdessen laufen offenbar Verhandlungen zwischen Russland und dem IS über eine Freilassung der verbliebenen Geiseln.

Die Familie des jungen Mannes habe Fotos sowie zwei Videos erhalten: Eines zeige ihn, wie er spricht, sagte Sweida24-Chef Nur Radwan zu AFP. Das andere Video zeige seine Enthauptung. Die Echtheit der Aufnahmen konnte zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Der IS bekannte sich zunächst nicht zu der Bluttat.

Sweida24 veröffentlichte Teile des ersten Videos. Darin ist zu sehen, wie der 19-Jährige mit einem schwarzen T-Shirt bekleidet in einer steinigen Landschaft auf dem Boden sitzt, die Hände hinter dem Rücken zusammengebunden. Der junge Mann fleht die Verhandler an, auf die "Forderungen des IS" einzugehen und damit weitere Enthauptungen entführter Drusen zu verhindern.

Der junge Druse war dem Sweida24-Chef Radwan zufolge am 25. Juli zusammen mit seiner Mutter vom IS aus dem Dorf al-Schabki entführt worden. An diesem Tag hatte die IS-Miliz die Provinzhauptstadt Suweida und umliegende Dörfer angegriffen.

Bei der Serie koordinierter Anschläge in der mehrheitlich von der religiösen Minderheit der Drusen bewohnten Region östlich von Daraa wurden mehr als 265 Menschen getötet, ein Großteil davon Zivilisten. Es war der blutigste Tag in der Region seit Beginn des Bürgerkriegs 2011.

Zudem wurden mehr als 30 Drusen entführt, die meisten von ihnen Frauen und Kinder. Nach Erkenntnissen der Beobachtungsstelle konnten vier entführte Frauen inzwischen fliehen, zwei weitere seien gestorben. Die Enthauptung des 19-Jährigen sei die erste bekannt gewordene Ermordung einer der Geiseln.

Am Freitag hatte ein hochrangiger Vertreter der Drusen in Syrien zu AFP gesagt, dass Russland mit dem IS über eine Freilassung der Entführten verhandelte. Russland ist im syrischen Bürgerkrieg der engste Verbündete von Machthaber Baschar al-Assad.

Vor der Enthauptung des jungen Drusen waren nach Angaben der Beobachtungsstelle auch Verhandlungen zwischen syrischen Regierungstruppen und dem IS gescheitert. Dabei sei es um eine Verlegung der islamistischen Kämpfer aus dem Südwesten der Provinz Daraa in ein IS-Rückzugsgebiet in der Badija-Wüste gegangen.

In den vergangenen Wochen hatten Assad-Truppen die meisten Rebellengebiete in Daraa wieder unter ihre Kontrolle gebracht. Unlängst wurden der Beobachtungsstelle zufolge 50 IS-Kämpfer und Zivilisten in Daraa hingerichtet.

Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort. Ihre Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

Die Drusen sind ein Abspaltung des schiitischen Islam. Mit 700.000 stellten sie vor dem Krieg in Syrien rund drei Prozent der Gesamtbevölkerung, wobei die meisten in der Provinz Suweida lebten sowie im Nordwesten und rund um die Hauptstadt Damaskus. Im syrischen Bürgerkrieg bemühten sie sich zumeist um Neutralität. Etwa 200.000 befinden sich im Libanon und 130.000 in Israel, davon 18.000 auf den besetzten Golan-Höhen.