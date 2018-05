Israel wirft Iran Raketenangriffe auf Stellungen im Golan vor

Die israelische Armee hat dem Iran Raketenangriffe auf israelische Stellungen in den Golanhöhen vorgeworfen. Iranische Truppen in Syrien hätten in der Nacht zum Donnerstag rund 20 Projektile und Raketen in Richtung der israelischen Streitkräfte abgefeuert, teilte die Armee mit. Ein Teil der Geschosse sei von der israelischen Raketenabwehr abgefangen worden. Opfer gab es demnach nicht.

Die Raketen seien kurz nach Mitternacht (23.00 Uhr MESZ) von den iranischen Al-Kuds-Brigaden abgefeuert worden, sagte Armeesprecher Jonathan Conricus. Die Armee stufe "diesen iranischen Angriff auf Israel als sehr schwerwiegend" ein, sagte er. Das israelische Militär habe auf die Angriffe reagiert. Details zu der Reaktion nannte er nicht.

Aus Sorge vor einem iranischen Angriff hatte die israelische Armee bereits am Dienstag die Behörden auf den besetzten Golanhöhen angewiesen, die dortigen Schutzbunker zu öffnen und in Bereitschaft zu versetzen. Die Anweisungen seien eine Folge von "irregulären Aktivitäten der iranischen Kräfte in Syrien", hatte die Armee erklärt.

Die Golanhöhen liegen zwischen Israel und Syrien. Der größte Teil des Plateaus wird von Israel besetzt.