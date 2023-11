Israelische Armee: 55 Meter langer Tunnel unter Al-Schifa-Krankenhaus entdeckt

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen 55 Meter langen Tunnel unter dem Al-Schifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza entdeckt. Dieser befinde sich zehn Meter unter der Klinik, teilte die Armee am Sonntag mit. Israelische Soldaten sind seit Tagen auf dem Gelände des Al-Schifa-Krankenhauses im Einsatz, unter dem sie eine Einsatzzentrale der radikalislamischen Hamas vermuten.

Die Soldaten entdeckten nach Armeeangaben außerdem ein Versteck, in dem sich "Granatwerfer, Sprengstoff und Kalaschnikow-Gewehre befanden".

Eine steile Treppe führe zum Eingang des Tunnels, der unter anderem mit einer gepanzerten Tür gesichert sei. Solche Türen würden von der Hamas verwendet, "um die israelischen Streitkräfte daran zu hindern, in ihre Kommandozentralen einzudringen", erklärte die Armee weiter.

Die israelischen Streitkräfte hatten das größte Krankenhaus im Gazastreifen am Mittwoch gestürmt. Die Klinik wurde inzwischen weitgehend evakuiert.

Am 7. Oktober hatten hunderte Kämpfer der von den USA und der EU als Terrororganisation eingestuften Hamas Israel überfallen und dort Gräueltaten überwiegend an Zivilisten verübt. In Israel wurden nach israelischen Angaben etwa 1200 Menschen getötet, etwa 240 Menschen wurden als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.

Als Reaktion auf den Angriff der Hamas begann Israel mit massiven Angriffen auf Ziele im Gazastreifen, zudem drangen Bodentruppen in das Palästinensergebiet ein. Nach Angaben der Hamas, die sich nicht unabhängig überprüfen lassen, wurden seit Beginn der israelischen Angriffe vor rund sechs Wochen rund 13.000 Menschen im Gazastreifen getötet.