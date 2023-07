Israelische Armee erklärt Militäreinsatz in Dschenin offiziell für beendet

Auch nach dem Ende eines Großeinsatzes des israelischen Militärs gegen militante Palästinenser im Norden des besetzten Westjordanlands bleibt die Lage explosiv. Radikale Palästinenser schworen am Mittwoch Rache für die bei dem israelischen Einsatz Getöteten. Zuvor hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben einen Raketenangriff aus dem Gazastreifen abgewehrt und im Gegenzug Luftangriffe auf das Palästinensergebiet geflogen.

Die Armee war seit dem frühen Montag auf Anordnung der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit hunderten Soldaten, Drohnen und Bulldozern gegen militante Palästinenser in Dschenin und seinem Flüchtlingslager vorgegangen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei mindestens zwölf Palästinenser getötet, tausende Palästinenser flohen vor der Gewalt aus dem Flüchtlingslager. Die israelische Armee teilte mit, einer ihrer Soldaten sei bei dem Einsatz erschossen worden.

Am Mittwochmorgen teilte eine israelische Militärsprecherin mit, dass der Einsatz offiziell beendet sei. Alle Soldaten hätten die Region wieder verlassen. Nach Militärangaben wurden mehrere Waffenlager, Waffenproduktionsstätten sowie Kommandozentralen und Verstecke radikaler Palästinenser ausgehoben. Zudem seien 30 Verdächtige festgenommen und größere Mengen Geld beschlagnahmt worden.

Tausende Menschen nahmen am Mittwoch in Dschenin an einem Trauerzug für die getöteten Palästinenser teil. Radikale Palästinenser gaben Schüsse in die Luft ab und schworen, ihre "Seelen und Blut für die Märtyrer zu opfern". Die militante Gruppe Islamischer Dschihad drohte, Dschenin und sein Flüchtlingslager würden Israel auch weiterhin mit ihrem "Terror verfolgen". Bereits am Dienstag waren beim Anschlag eines Palästinensers in Tel Aviv sieben Menschen verletzt worden.

Nach dem Abzug der letzten Soldaten begutachteten Einwohner von Dschenin unterdessen die Schäden. In mehreren Gebäuden des Flüchtlingslagers klafften große Löcher, Autos waren zertrümmert und die Straßen mit Patronenhülsen, Glasscherben und Trümmern übersät.

Der Norden des Westjordanlands ist seit einiger Zeit immer wieder Schauplatz von Angriffen auf Israelis, aber auch von Gewalt radikaler jüdischer Siedler gegen Palästinenser. Dschenin und sein Flüchtlingslager als Hochburg militanter Palästinensergruppen sind bereits seit Beginn des vergangenen Jahres fast täglich Zielscheibe von Razzien der israelischen Armee.

Unter Netanjahu und seinen teils rechtsextremen Koalitionspartnern hat die Gewalt nochmals zugenommen. Der jüngste Armee-Einsatz war nach palästinensischen Angaben aber der massivste seit fünf Jahren. Am Dienstag bekräftigte Netanjahu, seine Regierung werde alles tun, um den "Terrorismus auszumerzen": "Wir werden es nicht zulassen, dass Dschenin noch einmal zum Zufluchtsort für den Terrorismus wird."

UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk rief am Dienstag zu einem Ende der Gewalt auf. Großbritannien, die USA und Deutschland bekräftigten das Recht Israels auf Selbstverteidigung, riefen aber gleichzeitig zur Wahrung der Verhältnismäßigkeit und dem Schutz von Zivilisten auf.

Allein seit Jahresbeginn wurden laut einer AFP-Zählung auf der Basis offizieller Quellen mindestens 190 Palästinenser getötet, darunter neben militanten Kämpfern auch Zivilisten. Im gleichen Zeitraum wurden 26 Israelis, ein Ukrainer und ein Italiener getötet.